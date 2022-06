1 Gewitter drohen am Sonntagabend im Raum Stuttgart. (Archivbild) Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Nach dem traumhaften Sommerwochenende mit Temperaturen von rund 27 Grad und strahlendem Sonnenschein steht dem Raum Stuttgart in den kommenden Tagen eher durchwachsenes Wetter bevor. An den Temperaturen wird sich zwar nicht viel ändern, doch es wird deutlich feuchter und das Gewitterrisiko steigt wieder.

Wie Kai-Uwe Nerding, Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Stuttgart, berichtet, macht sich am Sonntagabend eine Unwetterfront von Frankreich her auf den Weg und wird den Raum Stuttgart in den späten Abendstunden erreichen. Die Gefahr eines Gewitters ist demnach zwischen 23 Uhr und 2 Uhr am Montagfrüh am größten. „Einstellen müssen wir uns auf Gewitter mit Starkregen mit einer Niederschlagsmenge von rund 30 Litern pro Quadratmetern pro Stunde sowie Hagel mit Körnern von bis zu zwei Zentimetern“, prognostiziert der Meteorologe. Außerdem könne es örtlich zu Sturmböen von bis zu 80 km/h kommen – am Abend die Sonnenschirme schließen sowie die Markisen einfahren sei also durchaus angebracht.

Wie geht es in der neuen Woche weiter? „Der Montag zeigt sich feucht und mit Temperaturen von bis zu 25 Grad“, so Kai-Uwe Nerding. Am Montagnachmittag steige das Gewitterrisiko wieder. Zumindest bis Mittwoch bleibe das Wetter wechselhaft, am Donnerstag bringt eine Strömung aus dem Südwesten wärmere Luft, sodass das Thermometer dann wieder an der 30-Grad-Marke kratze.