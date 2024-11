Gewinnt Trump die US-Wahl?: Ein US-Horrorfilm für Deutschland

1 Ist er bald wieder US-Präsident? Donald Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung. Foto: Getty Images via AFP/CHIP SOMODEVILLA

Ein Egomane, der sich nicht um Allianzen schert, könnte bald großen Einfluss auf Deutschlands Sicherheit haben. Egal, wie die Wahl ausgeht, es muss sich einiges an der deutschen Politik ändern, kommentiert Tobias Peter.











Viele Deutsche schauen so fasziniert und erschaudert auf die US-Wahlen wie auf einen Horrorfilm. Das Gute an einem solchen Film ist, dass man einfach aus dem Kino herausgehen kann, wenn es einem doch zu gruselig wird. Falls Donald Trump ein zweites Mal US-Präsident wird, wäre das – auch für die Deutschen – der Albtraum-Moment, in dem plötzlich die Leinwand aufbricht und die gefürchtete Gestalt in Überlebensgröße in den Kinosaal tritt. Der Moment, in dem der Horror zur Realität wird.