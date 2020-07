6 Guido Buchwald ist seit über 30 Jahren Markenbotschafter der beliebten Mineralwasser-Marke Ensinger Sport. Foto: Ensinger Mineral-Heilquellen GmbH

Athleten wie Guido Buchwald schwören auf Ensinger Sport als Calcium- und Magnesium-Powerquelle für Fitness, Alltag und Freizeit. Zum 30-jährigen Jubiläum des Mineralwassers gibt es sportliche Highlights zu gewinnen.

Diego Maradona gekonnt ausspielen, das hat nicht jeder drauf. Guido Buchwald ist es 1990 im siegreichen Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft gelungen. Neben der deutschen Meisterschaft mit dem VfB Stuttgart 1992 gilt der WM-Gewinn freilich als der Karrierehöhepunkt des sympathischen Ausnahmesportlers.

Seine Erfolgsgeschichte begann vor 30 Jahren. Eben wie jene von Ensinger Sport, dem Mineralwasser mit wenig Kohlensäure, das Guido Buchwald nicht nur als Markenbotschafter von Ensinger sehr schätzt.

Als „Partnerschaft mit Familienanschluss“ sieht Buchwald die seit mehr als drei Jahrzehnten andauernde Kooperation mit der Ensinger Mineral-Heilquellen GmbH, einem der führenden Unternehmen der Getränkeindustrie in Baden-Württemberg. In Interviews erinnert er sich dann gerne an manch eindrückliche Begebenheit. Etwa daran, dass er als junger Spieler sein „gutes Ensinger“ bereits bei den Stuttgarter Kickers, danach beim VfB und später beim KSC zu trinken bekommen habe. „Als ich 1994 nach Japan ging, habe ich mal flapsig gesagt, ich hoffe, dass ich auch dort mein gutes Ensinger bekomme und eines Tages stand plötzlich ein ganzer LKW voll vor meiner Haustüre“, erinnert sich Buchwald lachend.

Jetzt feiert Ensinger Sport seinen 30. Geburtstag mit einem Gewinnspiel, bei dem tolle Preise auf diejenigen warten, die die Jubiläumsfrage am Ende dieses Artikels richtig beantworten.

Ein Mineralwasser nicht nur für Sportler

Ein Gewinn für die Gesundheit sei Ensinger Sport jedoch immer, weiß Guido Buchwald. Und das nicht nur für Sportler, für die aber eine gute, gesunde Ernährung und vor allem richtiges Trinken freilich besonders wichtig sei. „Speziell beim Fußball verliert man viel Flüssigkeit und dadurch scheidet man auch wichtige Mineralien aus. Ensinger Sport ist dafür ideal. Ensinger Sport Medium ist aufgrund des reduzierten Kohlensäuregehalts sehr bekömmlich und hat viel wertvolles und vor allem natürliches Calcium und Magnesium“, erklärt Buchwald und betont: „Auf gesundes Trinken sollten übrigens alle Menschen achten.“

Denn nachweislich erfüllen Mineralstoffe im menschlichen Körper vielfältige Funktionen und sind für Gesundheit und Wohlbefinden unentbehrlich.

Um eine ausreichende Versorgung zu gewährleisten, müssen diese regelmäßig in ausreichenden Mengen mit der Nahrung aufgenommen werden. Mit einer vielseitigen und ausgewogenen Ernährung ist das prinzipiell möglich; tatsächlich allerdings gelingt dies im Alltag nicht immer.

Ein Mineralwasser mit einer günstigen Zusammensetzung kann einen einfachen, schnellen und wesentlichen Beitrag zur täglichen Bedarfsdeckung leisten – ganz ohne zusätzliche Kalorien. Noch dazu hilft es den Flüssigkeitsbedarf zu decken, was besonders älteren Menschen oft schwerfällt.

Studien belegen Mineralwasser als wichtigen Calcium- und Magnesiumlieferanten

Unklar war lange, ob und in welchem Ausmaß das in Mineralwasser enthaltene Calcium und Magnesium vom Menschen überhaupt verwertet werden kann. Zwei am Institut für Lebensmittelwissenschaft und Humanernährung der Leibniz Universität Hannover durchgeführte Studien zur Bioverfügbarkeit konnten dies zwischenzeitlich eindrucksvoll belegen: Sowohl Calcium als auch Magnesium sind aus Mineralwässern ebenso gut verfügbar wie aus Milch, Brot oder auch aus Nahrungsergänzungsmitteln. Dabei kommt es nicht darauf an, welche Mineralstoffe sonst noch in einem Mineralwasser enthalten sind. Entscheidend ist einzig der Gehalt an den jeweiligen Stoffen. Hierauf sollte bei der Auswahl der Wässer geachtet werden.

Ensinger Sport wird zur Marke

Das „Geburtstagskind“ Ensinger Sport leistet für Thomas Fritz, Geschäftsführender Gesellschafter bei Ensinger nicht nur einen wichtigen Beitrag zu einer gesunden Ernährung. „Ensinger Sport spiegelt zudem auch die Markenentwicklung auf dem deutschen Mineralwassermarkt der vergangenen Jahrzehnte wider.“

So startete Ensinger Sport im Jahr 1990 in der 0,7-Liter Perlenglasflasche der Genossenschaft Deutscher Brunnen. 15 Jahre später folgte der nächste Mega-Trend bei den Mineralbrunnen: die Ein-Liter Petcyle-Flasche aus Kunststoff. 30 Jahre später scheint es so, dass die traditionelle Perlenglasflasche bald der Vergangenheit angehört und durch die 0,75-Liter Glas-Mehrweg Flasche abgelöst wird. „Das ist auch ein Stück baden-württembergische Wirtschaftsgeschichte“, erklärt Thomas Fritz nicht ohne Stolz.

Gewinnen mit Ensinger Sport, dem erfrischenden Calcium- und Magnesium-Quell

Ensinger Sport feiert 30. Geburtstag, und alle Gewinnspielteilnehmer haben die Chance auf tolle Geschenke. Dazu einfach die Jubiläumsfrage beantworten und einen der exklusiven Preise gewinnen:

Fünf mal zwei Plätze für ein Treffen mit Fußballweltmeister Guido Buchwald inklusive Führung durch die Mercedes Benz-Arena Stuttgart

Drei Fallschirm-Tandemsprünge mit Weltmeister und Weltrekordhalter Klaus Renz

Fünf mal zwei Plätze für einen Trainingsworkshop mit Laufprofi Marcel Fehr

Zudem werden 100 Ensinger-Jubiläumspaketen mit Ensinger Sport-Produkten verlost.

Die Gewinnspielfrage lautet: Für was ist das Mineralwasser Ensinger Sport seit 30 Jahren bekannt?

Für viel wertvolles C _ _ _ _ _ _ und M _ _ _ _ _ _ _ _.

Teilnahme auf der Homepage von Ensinger oder direkt den QR-Code in der Bildergalerie scannen. Viel Glück!

Hintergrund: Ensinger - das Unternehmen

Die Ensinger Mineral-Heilquellen GmbH mit Sitz im schwäbischen Vaihingen/Enz-Ensingen sind ein mittelständisches Familienunternehmen der Mineralwasser- und Getränkeindustrie. Gegründet im Jahr 1952 von Wilhelm Fritz hat sich das Unternehmen zu einem bedeutenden Markenunternehmen sowie einem der führenden Getränkehersteller in Baden-Württemberg entwickelt und wird heute in dritter Generation geführt.

Vielfach prämiertes Sortiment

Das vielfach DLG-prämierte Produktsortiment umfasst das natürliche Heilwasser Ensinger Schiller Quelle und die natürlichen Mineralwässer Ensinger SPORT, Ensinger Naturelle sowie Ensinger Gourmet Bio-Mineralwasser. Das Ensinger Gourmet Bio-Mineralwasser stammt aus der ersten Bio-zertifizierten Mineralwasserquelle Baden-Württembergs. Zum Spektrum der hochwertigen Erfrischungsgetränke des Herstellers gehören Direktsaftschorlen aus heimischen Obstbeständen, isotonische Erfrischungs- und funktionale Vitamingetränke, außerdem zahlreiche Fruchtsaftgetränke und Limonaden.

Die Ensinger Mineral-Heilquellen GmbH vertreibt seine Produkte mit Schwerpunkt in Baden-Württemberg, bundesweit in Deutschland sowie international über ausgewählte Handelspartner. Das Unternehmen verfügt über ein ­zertifiziertes Qualitäts-, Umwelt- und Energiemanagement und ist nach dem internationalen Food Standard IFS zertifiziert. In der Produktion setzt Ensinger zu 100 Prozent regenerative Energien ein und trägt das Qualitätslabel Solar-Food. Die Ensinger Mineral-Heilquellen GmbH beschäftigt ­derzeit rund 180 Mitarbeiter und erzielte 2019 einen Warenumsatz von rund 48 Millionen Euro.

Klimaneutral und nachhaltig

Das Familienunternehmen Ensinger Mineral-Heilquellen GmbH hat das Ziel eines klimaneutralen Betriebs schon 2018 und damit zwei Jahre früher erreicht als ursprünglich geplant. Ensinger hat dafür im Rahmen seines Nachhaltigkeitskonzepts in den letzten zwanzig Jahren die Treibhausgase (THG) Stück für Stück um 93 Prozent reduziert.

Auch über den eigenen Betrieb hinaus übernimmt ­Ensinger Verantwortung für Klimaschutz, Umwelt und Soziales. Dies wird sichtbar in Projekten wie der Vaihinger Streuobst-Schorle, die das Unternehmen gemeinsam mit NABU, BUND, Imker-, Obst- und Gartenbauvereinen seit 2012 als Aufpreis-Vermarktungsprojekt auf den Markt bringt oder der Förderung dreier landwirtschaftlicher Betriebe der Region bei der Umstellung auf Ökolandbau nach den Kriterien von Bioland.