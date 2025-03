Bei "Schlag den Star" sind am Samstagabend der Fußballstar Max Kruse (36) und seine Ehefrau Dilara (33) als Sieger aus der Show gegangen. Die beiden gewannen in einer Pärchen-Ausgabe der ProSieben-Sendung knapp mit 63:57 Punkten gegen Entertainer Jens "Knossi" Knossalla (38) und seine Verlobte Lia Mitrou (28).

Paare spielen 15 Runden gegeneinander

Die Kruses durften nach ihrem Sieg die 100.000 Euro Gewinnsumme aus der Spielshow mit nach Hause nehmen, die von Matthias Opdenhövel (54) moderiert wurde. Ron Ringguth (59) kommentierte die Spiele, wie zum Beispiel Völkerball oder "Zieselstaffel", bei dem die Paare mit einem Gefährt einen Outdoor-Parcours meistern mussten. In einem weiteren Spiel schoben sich die Teilnehmer blind mit Einkaufswägen durch die Gegend. Auch bei "Blamieren oder Kassieren", "Gedankenlesen" oder einem Rechtschreibtest wurde hart um die Punkte gekämpft.

In 15 Runden duellierten sich die beiden gegnerischen Paare über mehrere Stunden. Jens "Knossi" Knossalla und Partnerin Lia zeigten sich anschließend als gute Verlierer. In einer Instagram-Story erklärten sie, dass sie den Kruses den Sieg "von Herzen" gönnten und bedankten sich für die Unterstützung der Fans. "Wir haben alles gegeben", erklärte Mitrou zudem nach der Show. Auch Max Kruse freute sich im Anschluss auf Instagram über das "spanende Duell" und den "richtig geilen Abend", bei dem sie am Ende etwas mehr Glück gehabt hätten, und der bis "zum Ende umkämpft" gewesen sei.

Zweites Paar-Duell für "Schlag den Star"-Fans in diesem Jahr

Für die "Schlag den Star"-Fans war es am Samstagabend bereits das zweite Paar-Duell in diesem Jahr: Im Januar traten mit Detlef D! Soost (54) und seiner Frau Kate Hall (41) sowie Eko Fresh (41) und Sarah Bora bereits zwei Ehepaare an. Am Ende gewannen Soost und Hall damals die Show.