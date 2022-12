1 Nominiert in der Kategorie „Bester Song“: Peter Fox ist zurück! Foto: 360b / shutterstock.com

Am 08.12.2022 wurde die diesjährige 1LIVE Krone in der Jahrhunderthalle in Bochum ausgetragen. Wer mit einer Krone nach Hause ging und gegen welche Mitstreiter sich die Gewinner durchgesetzt haben, lesen Sie hier.

Das sind alle Gewinner der 1LIVE Krone 2022

Die 1LIVE-Hörer und Fans konnten in 8 Kategorien abstimmen, welche Musiker mit einer 1LIVE Krone nach Hause gehen dürfen. Außerdem wurde auch ein Comedy-Preis und ein Sonderpreis vergeben

Beste Künstlerin : LEA (außerdem nominiert: Zoe Wees, Leony, Lena, LUNA)

: LEA (außerdem nominiert: Zoe Wees, Leony, Lena, LUNA) Bester Live Act : SDP (außerdem nominiert: Alice Merton, Casper, Kraftklub, LEA, Marteria, Provinz)

: SDP (außerdem nominiert: Alice Merton, Casper, Kraftklub, LEA, Marteria, Provinz) Beste Comedy : Dennis und Benjamin Wolter

: Dennis und Benjamin Wolter Bester Künstler : Clueso (außerdem nominiert: Cro, Nico Santos, Purple Disco Machine, Robin Schulz)

: Clueso (außerdem nominiert: Cro, Nico Santos, Purple Disco Machine, Robin Schulz) Bester HipHop / RnB Song : Nina Chuba feat. Juju – „Wildberry Lillet (Remix)“ (außerdem nominiert: 01099, Cro – „Glücklich“, Ayliva – „Bei Nacht“, Badmomzjay – „Keine Tränen“, Kontra K feat. SIDO & Leony – „Follow“, Liaze – „Paradise“, Miksu / Macloud & Makko – „Nachts Wach“)

: Nina Chuba feat. Juju – „Wildberry Lillet (Remix)“ (außerdem nominiert: 01099, Cro – „Glücklich“, Ayliva – „Bei Nacht“, Badmomzjay – „Keine Tränen“, Kontra K feat. SIDO & Leony – „Follow“, Liaze – „Paradise“, Miksu / Macloud & Makko – „Nachts Wach“) Bester Dance Song : Zoe Wees & Felix Jaehn – „Do It Better“ (außerdem nominiert: Alle Farben feat. PollyAnna – „Let It Rain Down“, Glockenbach & ClockClock – „Brooklyn“, Robin Schulz & Tom Walker – „Sun Will Shine“, Topic & A7S – „Kernkraft 400 (A Better Day)“, YOUNOTUS & Louis III – „Samba“)

: Zoe Wees & Felix Jaehn – „Do It Better“ (außerdem nominiert: Alle Farben feat. PollyAnna – „Let It Rain Down“, Glockenbach & ClockClock – „Brooklyn“, Robin Schulz & Tom Walker – „Sun Will Shine“, Topic & A7S – „Kernkraft 400 (A Better Day)“, YOUNOTUS & Louis III – „Samba“) Bester Alternative Song : Kraftklub – „Ein Song reicht“ (außerdem nominiert: Domiziana – „Ohne Benzin“, Giant Rocks – „Morning Blue“, Milky Chance – „Synchronize“, Paula Hartmann feat. Casper – „Kein Happy End“, Southstar – „Miss you“, RIN, Schmyt, Miksu /Macloud – „Sternenstaub“)

: Kraftklub – „Ein Song reicht“ (außerdem nominiert: Domiziana – „Ohne Benzin“, Giant Rocks – „Morning Blue“, Milky Chance – „Synchronize“, Paula Hartmann feat. Casper – „Kein Happy End“, Southstar – „Miss you“, RIN, Schmyt, Miksu /Macloud – „Sternenstaub“) Sonderpreis : „Repair Together“

: „Repair Together“ Bester Song : Peter Fox feat. Inez – „Zukunft Pink“ (außerdem nominiert: ClockClock – „Sorry“, Kamrad – „I believe“, Lena – „Looking for Love“, Leony – „Remedy“, Miksu / Macloud & tlow – „Sehnsucht“, Nina Chuba – „Wildberry Lillet“, Purple Disco Machine, Sophie & Giants – „In the Dark“)

: Peter Fox feat. Inez – „Zukunft Pink“ (außerdem nominiert: ClockClock – „Sorry“, Kamrad – „I believe“, Lena – „Looking for Love“, Leony – „Remedy“, Miksu / Macloud & tlow – „Sehnsucht“, Nina Chuba – „Wildberry Lillet“, Purple Disco Machine, Sophie & Giants – „In the Dark“) Bester Newcomer Act: Nina Chuba (außerdem nominiert: ClockClock, Domiziana, Malik Harris, Paula Hartmann)

1LIVE Krone 2022 zum Nachschauen

Wer das ganze Spektakel verpasst hat und es gerne noch anschauen möchte, der findet die Preisverleihung ein Jahr lang in der ARD Mediathek. Live-Auftritte gab es unter anderem von Nina Chuba und Marteria, Kamrad und Nico Santos.

Die Gewinner der 1LIVE Krone aus 2021

Im letzten Jahr konnte sich LUNA als „Bester Newcomer-Act“ durchsetzen. Den Preis für die „Beste Band“ bekam Provinz, als „Beste Künstlerin“ wurde LEA ausgezeichnet. Während Nico Santos mit seinem Song „Would I Lie to You?“ die Krone für die „Beste Single“ mit nach Hause nahm, wurde Felix Jaehn mit dem Preis für den „Besten Dance Act“ ausgezeichnet. Die Rapper Marteria und Kontra K sicherten sich den Sieg in den Kategorien „Bester Künstler“ und „Bester Hip-Hop Act“. Die Comedy-Krone ging an Teddy Teclebrhan.