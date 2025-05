Gewinneinbruch: Kalifornische Waldbrände kosten Munich Re eine Milliarde

2 Die verheerenden Waldbrände des vergangenen Winters in Kalifornien kosten die Munich Re über eine Milliarde Euro. Foto: Noah Berger/FR34727 AP/AP/dpa

Im Januar gingen Teile der kalifornischen Millionenmetropole Los Angeles in Rauch und Flammen auf. Für den Münchner Dax-Konzern Munich Re ist das ein Großschaden.











München - Die verheerenden Waldbrände des vergangenen Winters in Kalifornien ziehen beim weltgrößten Rückversicherer Munich Re einen Gewinneinbruch um fast die Hälfte nach sich. Der Nettogewinn im ersten Quartal ist im Vorjahresvergleich um gut 48 Prozent auf knapp 1,1 Milliarden Euro gesunken, wie der Dax-Konzern mitteilte. Hauptursache war die Naturkatastrophe in Los Angeles, für die das Unternehmen in Summe Kosten in Höhe von ebenfalls 1,1 Milliarden Euro erwartet. Dessen ungeachtet hält der Munich-Re-Vorstand an seinem diesjährigen Gewinnziel von sechs Milliarden Euro fest.