In Fellbachs größtem Sportverein gibt es seit April eine neue Abteilung. Der Verbund um die ehemals beim SV Fellbach aktive Malena Bernert ist aus dem Crossfit heraus entstanden.

Wer im etwas lückenhaften Suchportal des Bundesverbands Deutscher Gewichtheber nach dem TSV Schmiden fahndet, der wird – zumindest aktuell – noch nicht fündig. Dabei haben die Schwerathleten in Fellbachs größtem Sportverein nicht nur die Abteilungsgründung im April 2025 erfolgreich gemeistert, sondern inzwischen auch den ersten Ligawettkampf veranstaltet.

50 Zuschauer beim ersten Wettkampf Im Sportforum empfingen die Gastgeber kürzlich das Septett des Nice Lifting Clubs Göppingen zum Kräftemessen in der Landesliga Mitte. Dass der TSV unglücklich mit 360,2:380,9 Relativpunkten das Nachsehen hatte, tat der guten Stimmung keinen Abbruch. Rund 50 Zuschauer scharten sich dicht um die Heberplattform. Dass sie zum Großteil der jüngeren Generation zuzuordnen waren, lag auch an der Historie beider Vereine, die aus dem nicht mehr ganz neuen Trendsport Crossfit hervorgegangen sind.

Viele kommen vorm Crossfit

Crossfit vereinigt Elemente aus dem Turnen, dem Laufen und eben aus dem Gewichtheben zu einem intensiven Ganzkörpertraining. Mit dem Aufbau des TSV-Sportforums ist in Schmiden eine Crossfit-Box entstanden. Hier trainieren auch Athleten, deren sportlicher Schwerpunkt schon länger auf dem Gewichtheben liegt. Bisher waren Alicia Kraiser, Zoi Antoniadou, Hannes Fischer, Janina Lutz und Markus Schempp jedoch für den KSV Lörrach am Start. Anja Buchner und Malena Bernert starteten bislang für den SVF.

Im Gewichtheben sind die Frauen stark im Vormarsch

Letztere ist die neue Abteilungsleiterin beim TSV, woraus sich die wohl bundesweit einzigartige Konstellation ergibt, dass nicht nur in einer Stadt zwei Gewichthebervereine existieren, sondern beide auch von Frauen geleitet werden. In der einst männerlastigen Welt des Kraftsports sind – unter anderem durch die Popularität von Crossfit – ohnehin bereits seit Jahren die Frauen stark auf dem Vormarsch. Erleichtert wird das dadurch, dass in Ligawettkämpfen Frauen und Männer in einer Equipe gemeinsam starten können. Die geschlechtsspezifische Berechnung der für das Ergebnis ausschlaggebenden Relativpunkte macht es möglich. Somit ist es für Insider wenig überraschend, dass beim Rundenauftakt in Alicia Kraiser ( TSV Schmiden/88 Punkte) und Juliane Hauck (Göppingen/83 Punkte) zwei Frauen die bemerkenswertesten Kraftakte vollbrachten.

Eine vereinsübergreifende Stadtmeisterschaft ist möglich

„Wir haben ohnehin schon sehr lange zusammen trainiert“, sagt Malena Bernert über den nun vollendeten Wunsch zur Gründung einer Abteilung: Diese sei von allen positiv aufgenommen worden, „auch von den Fellbachern, mit denen ich geredet habe“.

Zwar hätte sich Olivia Weissbeck, die Chefin der im SV Fellbach versammelten und vom überaus erfahrenen Laszlo Szabo trainierten Schwerathleten, eine engere Zusammenarbeit mit dem Ziel des Aufstiegs von der Oberliga in die Zweite Bundesliga gewünscht, aber die 50-Jährige kann mit der aktuellen Situation leben. „Bei unseren diesjährigen Landesmeisterschaften haben uns mehrere Helfer vom TSV Schmiden unterstützt, wofür wir sehr dankbar sind“, sagt Olivia Weissbeck, die sich perspektivisch auch eine vereinsübergreifende Stadtmeisterschaft im Gewichtheben vorstellen kann.

Ein Lokalderby ist mittelfristig möglich

Noch kämpfen beide Vereine in unterschiedlichen Ligen. Das könnte sich jedoch ändern, denn der TSV Schmiden verfügt in Bestform über eines der stärksten Teams aller drei Landesligen. Ein Fellbacher Lokalderby in der Oberliga ist in den nächsten Jahre also nicht auszuschließen. Für Malena Bernert wäre es bereits der zweite Aufstieg in die Oberliga, denn mit dem SV Fellbach ist sie bereits 2023 in die dritthöchste Liga eingezogen. „Wir freuen uns auf eine weiterhin spannende Liga“, sagt Malena Bernert, die mit Janina Lutz als stellvertretender Abteilungsleiterin, Robin Vogt als Kassenwart und Hannes Fischer als Trainer und künftigen Kampfrichter ein engagiertes Team bildet.

Kein Affront gegen den SV Fellbach

Ulrich Lenk, der Präsident des TSV Schmiden, kann sich Kooperationen zwischen seinen Gewichthebern und den SVF-Schwerathleten, die in diesem Jahr ihren hundertsten Abteilungsgeburtstag gefeiert haben, durchaus vorstellen. Er betont, dass die Abteilungsgründung kein Affront gegen den SV Fellbach sei: „Sie ist aus der Situation der Sportler heraus entstanden.“

Die weiteren Heimkämpfe der TSV-Gewichtheber finden am 28. Februar gegen den VfL Sindelfingen und am 14. März gegen den SGV Böbingen jeweils um 18 Uhr im Sportforum in der Wilhelm-Stähle-Straße 13 statt.