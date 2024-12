Gewichtheben: SV Fellbach: Knapper geht es kaum

1 Nicklas Katzer – hier im Reißen – macht den Fellbacher Sieg perfekt. Foto: Michael Käfer

Die in der Oberliga aktiven Gewichtheber des SV Fellbach siegen beim SV Flözlingen mit 449,6:449,4 Relativpunkten.











Laszlo Szabo hatte es schon vor der Begegnung des Oberligisten SV Fellbach mit den Gastgebern des SV Flözlingen geahnt. „Im Reißen könnte es knapp werden“, sagte der Trainer der Fellbacher Gewichtheber am Samstagabend. In der Tat hatte sein ersatzgeschwächtes Team – verletzungsbedingt traten Ion Jubirca und Martin Bohl nicht an die Hantel – in der ersten Disziplin mit 157,8:166,2 Punkten das Nachsehen. Denkbar knapp fiel indes auch das Gesamtergebnis des Kampfabends aus, den der SV Fellbach mit 449,6:449,4 Relativpunkten für sich entschied und dabei eine Saisonbestmarke aufstellte. Nach Siegpunkten war es ein 2:1-Erfolg bei dem an Spannung nur schwer zu überbietenden Auftritt in dem rund 700 Einwohner zählenden Ortsteil von Zimmern ob Rottweil.