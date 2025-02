Gewichtheben, Oberliga: SV Fellbach: Sieg mit Teamrekord

1 Erneut stark: Nicklas Katzer Foto: /Michael Käfer

Die SVF-Gewichtheber schlagen das Gästeteam des KSV Durlach II in der Oberliga mit 464,8:421,8 Punkten.











Die Motivation beim Fellbacher Hebersextett war am Samstag noch ein bisschen höher als sonst. Nach dem knapp verlorenen Hinkampf gegen den KSV Durlach II – ausschlaggebend für die Niederlage war das im Ergebnisprotokoll um zehn Kilogramm zu hoch notierte Körpergewicht des Fellbachers Ion Jubirca – wollte nicht nur der Moldawier unbedingt gewinnen. Der in dieser Saison zum SV Fellbach zurückgekehrte Klasseheber startete trotz einer hartnäckigen Verletzung und war beim 464,8:421,8-Heimsieg in der Zeppelinhalle mit 99 Relativpunkten bester Akteur des Abends.