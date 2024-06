IG Metall will Lohnplus von 7 Prozent

1 IG-Metall-Chefin Benner ist klar: Die Arbeitnehmer in der Metall- und Elektroindustrie haben "enormes geleistet und gleichzeitig auf viel verzichtet". Foto: Arne Dedert/dpa

Frankfurt/Main - Die IG Metall will für die etwa 3,9 Millionen Beschäftigten in der deutschen Metall- und Elektroindustrie deutlich mehr Geld fordern. Mit Blick auf ein anhaltend hohes Preisniveau empfiehlt der Vorstand der Gewerkschaft 7 Prozent höhere Entgelte für zwölf Monate, wie die Gewerkschaft in Frankfurt mitteilte. Die Ausbildungsvergütungen sollen um 170 Euro überproportional angehoben werden.