Stuttgart - Die SPD-Covorsitzende Saskia Esken legt nach: „Natürlich gibt es Rassismus in der Polizei“, bekräftigte sie vor Tagen in einem Instagram-Talk der Landes-Jusos – trotz all der Kritik an ihr zuvor in den vergangenen Wochen. Die Vorurteile entstünden im Alltag: Wer ständig mit schwierigem Verhalten (diverser Bevölkerungsgruppen) konfrontiert werde, baue sich Denkschubladen. „Warum sollten Polizisten es nicht nötig haben, über ihre Rolle nachzudenken?“, fragt sie. Mit der eigenen Entwicklung umzugehen, „klappt offenbar noch nicht so gut, wie ich mir das vorstellen könnte“.