Gewerkschaft Verdi: Tarifkonflikt auf Touren: Warnstreiks bei LBBW, L-Bank & Co.

Im Tarifstreit bei den öffentlichen Banken macht die Gewerkschaft Druck. Weil die Arbeitgeber eine lange Laufzeit von 35 Monaten anstreben, reicht Verdi auch ein zweistelliges Gehaltsplus nicht aus.











Die Gewerkschaft Verdi schlägt ein Gehaltsangebot der Arbeitgeber von 10,8 Prozent für die Beschäftigten der öffentlichen Banken aus und kündigt rasche Warnstreiks an – so wird an diesem Mittwoch in Stuttgart bei LBBW, L-Bank, Landesbausparkasse (LBS) und Sparkassenverlag ganztägig gestreikt. Geplant ist am Morgen auch ein Demonstrationszug vom Pariser Platz bis zum kleinen Schlossplatz.