Gewerkschaft in Nürnberg: Verdi will Mitarbeiter nach Drohbrief mit Pulver schulen

Verdi berichtet von mehr Beleidigungen und Hassnachrichten im Zusammenhang mit Streiks. Wie die Gewerkschaft jetzt auf Drohungen reagiert.
Nach dem Eingang eines mit verdächtigem Pulver versehenen Drohbriefes bei der Gewerkschaft Verdi in Nürnberg sollen nun Gewerkschaftsmitarbeiter speziell geschult werden. Verdi werde die Beschäftigten künftig „auf derartige Notfallsituationen mit Qualifizierungen vorbereiten“, sagte ein Sprecher des Verdi-Landesbezirks in Bayern. Eine Drohung in dieser Art habe es bis jetzt nicht gegeben.