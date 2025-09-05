Gewerkschaft erhöht Druck: Piloten der Lufthansa stimmen über Streik ab

Die Piloten der Lufthansa entscheiden in einer Urabstimmung über einen Arbeitskampf. Hintergrund sind festgefahrene Gespräche zur Altersversorgung.
Frankfurt/Main - Die Piloten der Lufthansa und ihrer Frachttochter Lufthansa Cargo stimmen über einen Streik bei Deutschlands größter Fluggesellschaft ab. Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) ruft die Piloten auf, vom kommenden Freitag (12.9.) an, ihr Votum abzugeben. Die Urabstimmung läuft nach VC-Angaben voraussichtlich bis Ende September. Bis zum Abschluss der Urabstimmung seien keine Arbeitskampfmaßnahmen vorgesehen.