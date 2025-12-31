Gewerkschaft der Polizei: GdP warnt vor hoher Gewaltgefahr für Polizei an Silvester

1 Die GDP warnt vor gezielten Angriffen auf Polizisten (Symbolbild). Foto: Lino Mirgeler/dpa

Die Polizei bereitet sich auf die Silvesternacht vor: Die GdP warnt vor gezielten Angriffen und äußert Befürchtungen.











Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) befürchtet neue Gewalt gegen Einsatzkräfte zum Jahreswechsel. „Die Anonymität und der Eindruck, man würde an Silvester nicht für Straftaten zur Rechenschaft gezogen werden, verleitet Menschen zu Straftaten“, sagte der GdP-Bundesvorsitzende Jochen Kopelke der Deutschen Presse-Agentur. Für Polizisten und Polizistinnen sei es „sehr gefährlich und teilweise unvorhersehbar“. Das Gewaltpotenzial schätzte Kopelke als „sehr groß“ ein und „erfahrungsgemäß auch extrem, wenn es um gezielte Angriffe oder Hinterhalte gegen Polizisten geht“.