Gewerbesteuer rund um Leonberg: Fette Jahre vorbei – Welche Kommunen trotz allem Hoffnung schöpfen

Die verlässliche Gewerbesteuer schwächelt überall. Doch in einigen Kommunen regt sich vorsichtiger Optimismus. Wie sie die Krise meistern wollen – eine Übersicht.
Gewerbesteuer: Allein dieses Wort sorgte über viele Jahre hinweg in etlichen kommunalen Kämmereien für große Freude. Galt sie doch als eine der verlässlichsten Einnahmequellen zahlreicher Städte und Gemeinden. Doch die, wie es so schön heißt, fetten Jahre sind vorbei, wie eine Umfrage in den größeren Städten des alten Kreises Leonberg ergibt.