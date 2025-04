Gewerbesteuer in Leinfelden-Echterdingen: Die finanzielle Lage bleibt schwierig

Das Monokel ist Café und Ausstellungsraum in einem Hier findet Kunst einen Platz, für die es wenig Raum gibt

Bis 29. Mai ist die Ausstellung „Care Concepts“ im Café Monokel in Echterdingen zu sehen. Mit der Kunst, die Sarah Archut-Zeimpekoglou in ihrem Café ausstellt, setzt sie gerne einen feministischen Schwerpunkt. Wie kommt das Konzept Kaffee und Kunst an?