Gewerbesteuer bricht ein: Ludwigsburg muss Millionen einsparen – große Projekte stehen auf der Kippe

Die Stadt nimmt mindestens 20 Millionen Euro weniger ein als geplant. Neue Vorhaben liegen deshalb vorerst auf Eis, Vereinszuschüsse werden geprüft, Steuererhöhungen sind möglich.
Es sind unerfreuliche Nachrichten, die Ludwigsburgs Oberbürgermeister Matthias Knecht am Mittwoch überbringen muss. Statt der geplanten 105 Millionen Euro wird die Stadt in diesem Jahr wohl nur rund 85 Millionen Euro Gewerbesteuer einnehmen. Laut Stadtkämmerer Harald Kistler fehlen Gelder von mehreren Unternehmen, darunter auch größere Namen. Die finanzielle Lage der Stadt verschärft sich dadurch dramatisch – der Ludwigsburger Gemeinderat hat deshalb einer Haushaltssperre zugestimmt.