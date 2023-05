1 Wann im Europa-Park wieder Besucher empfangen werden dürfen, ist ungewiss. Foto: Europa-Park Rust/Patrick Seeger

Der Europa-Park ist in diesem Jahr über weite Strecken verwaist. Die mittelbadische Gemeinde Rust – die finanziell von dem Vergnügungspark abhängt – ist nach dem Einbruch der Gewerbesteuer blank.









Rust - Still ruht der Europa-Park. Alle 3500 fest angestellten Beschäftigten des Unternehmens sind in Kurzarbeit. Und nach einer durch Corona eingeschränkten Sommersaison kann der Park nicht wie in den letzten Jahren rund zehn Millionen Euro Gewerbesteuer an die Gemeinde Rust zahlen. „Es wird nur eine Million sein“, klagt der Ruster Bürgermeister Kai-Achim Klare.