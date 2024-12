1 Der angerichtete Schaden steht noch nicht fest. (Symbolbild) Foto: Adobe Stock/Christian Schwier

In der Nacht auf Mittwoch hatten es Unbekannte in Aldingen auf Gewerbeimmobilien abgesehen. Sie brachen zwei Fenster sowie eine Eingangstür auf.











Im Gewerbepark Aldinger Schleuse haben Einbrecher haben in der Nacht auf Mittwoch ihr Unwesen getrieben. Wie die Polizei mitteilt, stiegen sie in der Max-Eyth- und in der Öffinger Straße in gleich drei Firmen ein. Sie brachen je ein Fenster zu den Lagerräumen einer Autowerkstatt sowie eines Gebrauchtwagenhandels auf.