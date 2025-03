Gewerbegebiet Siemensstraße in Fellbach: Parkende Wohnmobile sind im neuen Gewerbegebiet unerwünscht

12 Die Baustelle fürs neue Domizil der Fellbacher Firma Svendsen Antriebstechnik in der Siemensstraße Foto: Dirk Herrmann

Die Stadt präsentiert überraschende Überlegungen zur künftigen Gestaltung des Areals an der Fellbacher Siemensstraße. Die leise Kritik beim kürzlichen Spatenstich wegen der schwierigen Zufahrt zur ersten Baustelle weist das Tiefbauamt zurück.











Link kopiert



Sportliche Menschen mit einem Faible für paarweise oder hintereinander unter ihren Füßen befestigte Rollen, also Inline-Fahrer, finden in den nächsten Wochen womöglich eine passable Strecke für Sprintübungen – zumindest nach Feierabend oder an Wochenenden. Denn wie schon vor rund 21 Jahren, als die Waiblinger Westumfahrung kurz vor Inbetriebnahme mit ihrem frischen Asphaltbelag so manche Rollschuhfans lockte, so gilt dies durch den frischen aufgebrachten Belag auch im künftigen Fellbacher Gewerbegebiet Siemensstraße.