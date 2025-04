Gewerbegebiet in Rutesheim: Neues Gewerbegebiet kommt mit Umbau der Kreisstraße

1 Entlang der Gebersheimer Straße, neben dem Friedhof, soll das neue Gewerbegebiet entstehen. Foto: Simon Granville

Ein Bypass soll den Kreisverkehr entlasten. Kritik an fehlender Radwegelösung.











Link kopiert



„Wir haben lange für den Bebauungsplan gebraucht“, sagte der Leiter des Stadtbauamtes Bernhard Dieterle-Bard in der jüngsten Sitzung des Rutesheimer Gemeinderats. „Aber jetzt geht es mit der Erschließung des neuen Gewerbegebiets Gebersheimer Weg los.“ Allerdings gilt das zunächst nur für den östlich des Kreisverkehrs an der Gebersheimer Straße gelegenen Teil. Dort wird es auch umfangreiche Straßenbauarbeiten geben, in deren Verlauf die Kreisstraße voll gesperrt wird. Zwar könne der Bus in dieser Zeit noch wie gewohnt fahren, aber der Hauptverkehr werde dann überörtlich umgeleitet, hieß es dazu.