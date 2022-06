1 Das Gewerbegebiet hat auch Kritiker. Foto: Archiv (Avanti/Ralf Poller)

Seit dem Bürgerentscheid und dem damit verbundenen Ja zum Gewerbegebiet Benzäcker steht fest, wo die Reise hingehen soll. Bevor sich auf dem rund 20 Hektar großen Areal an der Autobahn 81 aber tatsächlich ein Unternehmen ansiedeln kann, muss die Gemeinde Mundelsheim mit rund 100 Grundstückseigentümern handelseinig werden. Wobei die Verhandlungen nicht von der Verwaltung selbst geführt werden. Der Gemeinderat hat damit in seiner jüngsten Sitzung die LBBW Immobilien Kommunalentwicklung (KE) betraut.

Preis noch nicht festgezurrt

Mit welchem Angebot die Mitarbeiter der KE auf die Eigentümer zugehen werden, stehe noch nicht fest, sagt Bürgermeister Boris Seitz. „Wir haben das Thema aber nichtöffentlich schon diskutiert“, erklärt er. Ziel sei, sämtliche der rund 160 Parzellen zu erwerben. Sollte das je nicht gelingen, muss das freilich nicht das Aus für das Projekt bedeuten. Man könne in dem Fall beispielsweise das Gewerbegebiet so zuschneiden, dass es auch ohne die fehlenden Grundstücke an den Start gebracht werden kann. Seitz geht allerdings davon aus, letztlich mit allen Besitzern ins Geschäft zu kommen.

Das dürfte auch deshalb ein Leichtes sein, weil zu den Ansprechpartnern in den Benzäckern Gemeinderäte selbst gehören, wird im Dorf gemunkelt. Der Rathauschef streitet gar nicht ab, dass solche Konstellationen vorkommen. „Ja, es gibt Räte, die selbst oder deren Verwandte Grundstücke in dem Gebiet haben. Es gibt aber auch Räte, die selbst oder deren Verwandte Grundstücke in dem Gebiet haben und sich gegen die Gewerbefläche aussprechen“, sagt Seitz. Entschieden zurück weist er die im Ort kursierende Mutmaßung, wonach die Äcker auch deshalb zum Baugrund für ein Unternehmen werden sollen, damit einzelne Räte Kasse machen können. Deshalb werde das Gewerbeareal nicht ausgewiesen. In einer kleinen Kommune wie Mundelsheim lasse es sich nur kaum vermeiden, dass irgendein Rat in einem künftigen Wohn- oder Gewerbegebiet eine Parzelle besitzt. „Ich besitze aber kein Grundstück in den Benzäckern“, stellt Seitz klar.

Interessenten an der Hand

Der Rathauschef hebt ebenfalls hervor, dass man für das Areal zwar bereits Interessenten an der Angel habe, aber erst nach der Sicherung aller Grundstücke die Frage ins Zentrum rücken werde, welche Firma den Zuschlag für das Gelände erhalten soll.