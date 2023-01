1 Das Sonderfahrzeug für Messtechnik der Feuerwehr Ludwigsburg kam zum Einsatz. Foto: cf

Eine beschädigte Erdgasleitung in Affalterbach hat die Feuerwehr auf den Plan gerufen.















Am Montag musste die Feuerwehr Affalterbach wegen eines Gasalarms ins örtliche Gewerbegebiet ausrücken. Bei Tiefbauarbeiten im Bereich der Robert-Bosch-Straße war eine Leitung für Erdgas beschädigt worden. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr um 10.04 Uhr hatte die Baufirma die Gasleitung bereits an einem Schieber abgesperrt und so das Ausströmen des Gases unterbrochen. Parallel hierzu wurden die Rettungskräfte über den Notruf 112 verständigt.

Geringe Gaskonzentration in Gebäuden

Zur Gefahrenabwehr führten die Feuerwehren Affalterbach und Erdmannhausen Messungen unter Atemschutz durch und stellten den Brandschutz sicher. Angrenzende und bereits geräumte Gebäude wurden ebenfalls überprüft. Dabei war eine geringe Gaskonzentration feststellbar, woraufhin die betroffenen Räumlichkeiten gelüftet wurden. Die Messungen der Feuerwehr Affalterbach wurden durch die Besatzung des Sonderfahrzeuges Messtechnik der Feuerwehr Ludwigsburg und einen Fachberater für Gefahrstoffeinsätze unterstützt.

Die Feuerwehr war unter der Regie des Einsatzleiters Marco Hänig rund eine Stunde im Einsatz, neben der Feuerwehr Affalterbach, die mit drei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften im Einsatz war, befanden sich die Feuerwehr Erdmannhausen mit einem Löschfahrzeug und neun Einsatzkräften, das Sonderfahrzeug für Messtechnik der Feuerwehr Ludwigsburg mit zwei Einsatzkräften und einem Fachberater, eine Rettungswagenbesatzung sowie die Polizei mit einem Streifenwagen des Polizeireviers Marbach vor Ort.