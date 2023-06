1 In unmittelbarer Nähe zum Industriegebiet Ottmarsheimer Höhe bei Mundelsheim soll der neue Gewerbeschwerpunkt entstehen. Foto: Werner Kuhnle

Die Region prüft die Ausweisung von Gewerbeschwerpunkten bei Aichelberg und Mundelsheim. Weil diese Gebiete als schützenswerte regionale Grünzüge ausgewiesen sind, könnte das schwierig werden – und Protest regt sich auch schon.









Aichelberg/Mundelsheim - Ob Hartfrid Wolff mit seiner Prognose wohl recht behält? „Es wird in Zukunft kein neues Gewerbegebiet mehr entstehen, ohne dass es vorher dazu einen Bürgerentscheid gegeben hat“, hat der FDP-Regionalrat jüngst in der Regionalversammlung (VRS) prophezeit. Dieses Mal ging es ausnahmsweise einmal nicht um den geplanten regionalen Vorhaltestandort Hungerberg an der A 8 bei Dettingen (Kreis Esslingen), über den die Bürger dort bekanntlich am 26. September abstimmen.