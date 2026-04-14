Gewehre und Pistolen: Volle Auftragsbücher und mehr Gewinn bei Heckler & Koch

Seit mehr als vier Jahren läuft der Ukraine-Krieg, für die Geschäfte von Deutschlands Waffenbranche ist das starker Rückenwind. Bei Heckler & Koch geht es weiter Richtung nächste Rekordzahlen.
Oberndorf - Deutschlands größter Hersteller von Handfeuerwaffen Heckler & Koch hat als Folge der russischen Bedrohung deutlich mehr Geschäft gemacht. Wie das Unternehmen aus Oberndorf im Nordschwarzwald mitteilte, stieg der Umsatz im vergangenen Jahr um 14,4 Prozent auf 393 Millionen Euro - so hoch war der Wert in der Firmengeschichte noch nie gewesen.