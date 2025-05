Gewaltverbrechen: Tote im Wald - 16-Jähriger unter Totschlag-Verdacht

1 Tod einer 21-Jährigen im Wald - Ermittlungen gegen Jugendlichen wegen Totschlags Foto: Robert Michael/dpa

Laußnitz/Bautzen (dpa/sn) - Gegen den im Zusammenhang mit dem gewaltsamen Tod einer 21-Jährigen am Sonntag bei Laußnitz östlich von Dresden festgenommenen Jugendlichen wird wegen Totschlags ermittelt. Ein Ermittlungsrichter im Amtsgericht Bautzen ordnete am Montag deshalb die einstweilige Unterbringung des 16-Jährigen in einem Fachkrankenhaus an, gemäß dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Das Ergebnis der rechtsmedizinischen Untersuchung und die Todesumstände sind weiterhin Gegenstand der Ermittlungen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Görlitz mit.