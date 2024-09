Gewaltverbrechen in Schwaikheim: Tote Frau im Garten: Polizei sucht Zeugen

1 Die Polizei hat am Fundort der Leiche 70 Spuren gesichert. Foto: KS-Images.de / Karsten Schmalz

Trotz „intensiver Ermittlungsarbeit“ mit zeitweise rund 140 Einsatzkräften hat die Polizei noch immer keinen Tatverdächtigen im Fall der toten 75-Jährigen, die in einem Schwaikheimer Garten Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Die Polizei im Rems-Murr-Kreis bittet um Mithilfe.











Noch immer hat die Polizei keinen Tatverdächtigen im Fall der toten 75-Jährigen, die am vergangenen Dienstag in ihrem Garten in Schwaikheim als Opfer eines Gewaltverbrechens gefunden worden war. Wie die Polizei mitteilt, hat eine Sonderkommission in den vergangenen sechs Tagen mehr als 70 Spuren bearbeitet. Aus der Bevölkerung seien darüber hinaus mehr als 50 Hinweise eingegangen – alle würden durch die SOKO „Garten“ sukzessive abgearbeitet und überprüft. Unterstützt wird die kriminalpolizeiliche Arbeit durch Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums sowie des Landeskriminalamtes. Zeitweise waren etwa 140 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz.