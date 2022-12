57-jähriges Opfer weiter in Lebensgefahr

Gewalttat mit zwei Toten in Schorndorf

6 Der 57-Jährige war am Mittwoch in Fellbach durch Schüsse lebensgefährlich verletzt worden. Foto: dpa/Kohls

Nach der Gewalttat mit zwei Toten im Rems-Murr-Kreis schwebt ein weiteres Opfer weiterhin in Lebensgefahr.















Zwei Tage nach der Gewalttat mit zwei Toten in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) schwebt ein 57 Jahre alter Mann weiterhin in Lebensgefahr. Der Zustand des Mannes sei kritisch, teilte die Polizei am Freitag mit.

Nach Angaben der Ermittler schoss der 60 Jahre alte mutmaßliche Täter am Mittwoch zunächst auf seinen 57 Jahre alten Bruder in Fellbach. Dann sei der mutmaßliche Schütze zum Wohnort des 57-Jährigen in die Daimler-Stadt gefahren, habe dort seine 48-jährige Schwägerin erschossen und sich dann selbst getötet.

Hintergrund des Verbrechens sind wohl familiäre Streitigkeiten gewesen.

Sie haben suizidale Gedanken? Hilfe bietet die Telefonseelsorge. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr unter 0 800 / 111 0 111 und 0 800 / 111 0 222 und unter https://ts-im-internet.de/ erreichbar. Eine Liste mit Hilfsangeboten findet sich auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention: https://www.suizidprophylaxe.de/