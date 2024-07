Gewalttat mit drei Toten in Albstadt: Der Notruf des Sohnes kam zu spät

Gewalttat mit drei Toten in Albstadt

1 Kerzen vor dem Haus erinnern an die Opfer der Schüsse am Sonntag in einem Lautlinger Wohngebiet. Foto: Jannik Nölke

Die polizeiliche Vernehmung der angeschossenen Tochter hat inzwischen mehr Licht in die Hintergründe der Familientragödie gebracht, bei der ein 63-Jähriger am Sonntag seinen Sohn und seine Schwiegermutter und anschließend sich selbst getötet hat.











„In Memory“ steht auf einer kleinen Tafel, auf der fünf weiße Kerzen stehen – zum Gedenken an die 84-Jährige und ihren 24-Jährigen Enkel, die am Sonntag durch die Schüsse des 63-jährigen Schwiegersohnes und Vaters ihr Leben verloren haben. Und als Zeichen der Verbundenheit zu den überlebenden Opfern der Familientragödie: die 59-jährige Frau und die 26-jährige Tochter des Mannes, der sich in seinem Leben nie zuvor etwas hatte zu Schulden kommen lassen, wie die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Polizeipräsidium Reutlingen inzwischen ermittelt haben und der Presse mitteilen.