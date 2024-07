Gewalttat mit drei Toten: Albstadt zwischen Entsetzen und der Frage nach dem „Warum“?

1 Am Tag nach der grausamen Tat sichert die Polizei in Albstadt im Stadtteil Lautlingen weiter Spuren am Tatort. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Die Stadt auf der Schwäbischen Alb steht unter Schock. Am Sonntag hat ein Familienvater mutmaßlich zwei Familienmitglieder und sich selbst getötet. Anwohner können sich die Tat nicht erklären, die Familie sei nett und engagiert gewesen.











Link kopiert



Am Tag nach der Gewalttat mit drei Toten ist in Albstadt im Stadtteil Lautlingen beinahe alles wieder beim Alten: Manche werkeln im Garten, andere genießen die Sonne auf dem Balkon, ein älterer Herr lackiert Felgen in seinem Hof. Doch die Idylle hier auf der Schwäbischen Alb in der ruhigen Wohnsiedlung mit den gepflegten Vorgärten und den akkurat geschnittenen Hecken wurde am Sonntag jäh unterbrochen. Plötzlich waren Schüsse und Geschrei aus dem Haus einer Familie zu hören, wie es Anwohner am Montag berichten. Viele wählten daraufhin den Notruf.