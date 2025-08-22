Gewalttat in Völklingen: Polizist nach Raubüberfall mit Dienstwaffe erschossen - Dobrindt entsetzt

Große Trauer und Betroffenheit: Ein junger Polizeibeamter stirbt im Saarland im Einsatz nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle. Noch sind viele Fragen zur Tat offen.
Nach den tödlichen Schüssen auf einen Polizisten im Saarland gehen heute die Ermittlungen weiter. Der Polizist war am Donnerstagabend in einem Einsatz in Völklingen nach einem Überfall auf eine Tankstelle getötet worden. Der mutmaßliche Täter wurde verletzt und festgenommen. Zu seiner Identität und seinem Motiv gab es zunächst keine Angaben. Die Tat löste große Bestürzung aus. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt und die Gewerkschaft der Polizei zeigten sich schockiert.