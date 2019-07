Person am Fasanenhof erstochen – Täter flüchtig

Gewalttat in Stuttgart

1 Die Polizei sucht mit Hochdruck nach dem Täter. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner

Am Stuttgarter Fasanenhof wird am Mittwochabend eine Person mitten auf der Straße erstochen. Die Polizei sucht mit einem Großaufgebot nach dem flüchtigen Täter. Auch ein Hubschrauber ist im Einsatz.

Stuttgart - Grausige Tat am Fasanenhof: Dort hat ein Unbekannter am Mittwochabend eine Person erstochen. Das Opfer wurde laut Polizei an der Fasanenhofstraße mit Schnittwunden aufgefunden – für den Verletzten kam jede Hilfe zu spät.

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Unter anderem sucht sie mit einem Hubschrauber nach dem flüchtigen Täter. Mehr Details können die Beamten derzeit noch nicht nennen.

