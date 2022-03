Gewalttat in Stuttgart-Ost

1 Der Mann attackierte die Seniorin brutal. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Eine 81-Jährige wird in Stuttgart-Ost von einem Mann attackiert. Selbst als die Frau auf dem Boden liegt, lässt er nicht von ihr ab. Die Polizei kann einen Verdächtigen in Tatortnähe festnehmen und sucht nach weiteren Geschädigten sowie Zeugen.















Stuttgart-Ost - Eine 81 Jahre alte Frau ist am Mittwochnachmittag in der Gablenberger Hauptstraße in Stuttgart-Ost brutal von einem Mann attackiert worden. Die Polizei konnte einen 42-jährigen Verdächtigen festnehmen und sucht nun nach Zeugen und weiteren Geschädigten.

Wie die Beamten melden, war die Seniorin gegen 15 Uhr in der Gablenberger Hauptstraße auf Höhe der Hausnummer 90 unterwegs, als der Mann sie plötzlich gegen eine Blumenrabatte stieß, sodass die Frau stürzte. Daraufhin ließ der Angreifer nicht von ihr ab und trat der am Boden liegenden 81-Jährigen mehrfach gegen die Hüfte. Dadurch wurde die Frau leicht verletzt. Die Seniorin konnte glücklicherweise in eine dortige Apotheke flüchten.

Zwischenzeitlich verständigte Polizeibeamte konnten einen aggressiven und psychisch auffälligen 42-Jährigen in Tatortnähe antreffen und in eine psychiatrische Fachklinik einliefern. Angaben einer Zeugin zufolge soll der 42-Jährige im dortigen Bereich noch andere Personen angegriffen haben. Weitere Geschädigte und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-3500 bei der Polizei zu melden.