1 Die Kripo hat einen Tatverdächtigen – doch sein Motiv bleibt ein Rätsel. Foto: dpa

Es hätte offenbar jeder anderen auch passieren können: Eine Passantin wird aus heiterem Himmel angegriffen – von einem Mann mit einem Brecheisen. Was hat ihn getrieben?

Stuttgart - Warum hat ein 52-Jähriger eine arglose Passantin verfolgt und mit einem Brecheisen niedergeschlagen? Das Kripo-Dezernat, das die Ermittlungen zu der brutalen Attacke am Sonntagabend in Vaihingen übernommen hat, steht weiter vor einem Rätsel. Ein Haftrichter hat von dem Tatverdächtigen zwar einige Aussagen geliefert bekommen – doch offenbar war das alles so unglaubwürdig, dass er den Beschuldigten in Untersuchungshaft schickte. Die Frau kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Noch gibt es keinen Nachweis einer psychischen Erkrankung – und Opfer und Täter waren sich zuvor noch nie begegnet: „Das Motiv ist bisher völlig unklar“, sagt Polizeisprecher Johannes Freiherr von Gillhaußen. Für das Sicherheitsgefühl auf offener Straße klingt das nicht gerade beruhigend.

Der Angriff kommt von hinten

Denn was der 34-jährigen Frau aus Vaihingen passierte, hätte wohl jeder oder jedem anderen so zustoßen können. Die Frau war am Sonntag kurz nach 19 Uhr in der Robert-Koch-Straße in der Nähe der Schwabengalerie auf dem Heimweg – „und da hatte sie schon gemerkt, dass ihr jemand folgt“, so Polizeisprecher von Gillhaußen. Die 34-Jährige drehte sich nicht um, sondern beschleunigte ihren Schritt – und dann zeigte sich, dass das unangenehme Gefühl im Nacken durchaus berechtigt war.

Der Verfolger griff plötzlich von hinten an – und zwar mit einer Eisenstange, die er offenbar die ganze Zeit dabei hatte. Mehrfach schlug er auf die 34-Jährige ein, traf sie am Kopf und an den Armen, mit denen sie die Schläge abzuwehren versuchte. Anschließend rannte der Angreifer davon.

Ein Zeuge handelt überlegt

Mehrere Passanten beobachteten den Vorfall – und besonders ein Zeuge, über den die Polizei keine näheren Angaben machen will, handelte dabei besonders überlegt. Er verfolgte den Schläger in Richtung Vaihinger Markt, machte eine Streife des städtischen Vollzugsdienst, die zufällig in der Nähe war, auf die Situation aufmerksam. Die Sicherheitskräfte konnten den 52-Jährigen kurz darauf festnehmen. In der Zwischenzeit war auch der Rettungsdienst alarmiert worden, der sich um die schwer verletzte Frau kümmerte. Sie wurde stationär in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Tatverdächtige landete am Montag in Untersuchungshaft. Der Mann, der aus Südosteuropa stammt und in Deutschland keinen bekannten Wohnsitz hat, gibt den Ermittlern allerdings einige Rätsel auf. „Er ist bisher polizeilich nicht auffällig gewesen“, sagt Polizeisprecher von Gillhaußen. Auch eine psychiatrische Erkrankung ist bisher nicht bekannt. Zur Tatzeit sei der 52-Jährige erheblich alkoholisiert gewesen – aber nicht mit einem Promillewert, der besonders außergewöhnlich und jenseits der Zurechnungsfähigkeit gelegen wäre. Seine Erklärung vor dem Haftrichter seien wenig nachvollziehbar gewesen. So bleibt der Polizei nur der Satz, der als Phrase der Ratlosigkeit gilt: „Wir ermitteln in alle Richtungen.“