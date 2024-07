Gewalttat in Stuttgart: Ein Mensch bei Auseinandersetzung auf Königstraße lebensgefährlich verletzt

6 Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest. Foto: 7aktuell.de

In der Königstraße geraten am Dienstag zwei Gruppen in einen Streit. Mehrere Menschen werden verletzt, einer davon lebensgefährlich. Die Polizei nimmt einen Tatverdächtigen fest.











Link kopiert



Nach der Messerstecherei am frühen Dienstagabend am oberen Ende der Königstraße hat die Polizei einen Tatverdächtigen festnehmen können. Insgesamt seien drei Personen verletzt worden, ein Mann erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Ein Zusammenhang mit den seit längerem schwelenden Konflikt gewaltbereiter Gruppen in der Region sei zunächst nicht erkennbar gewesen, werde aber geprüft.