Gewalttat in Steinheim: 20-Jähriger an Bushaltestelle bewusstlos geschlagen und ausgeraubt
1
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen (Symbolbild). Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Ein 20-Jähriger ist Montagnacht in Steinheim an der Murr von Unbekannten attackiert worden. Die Angreifer stahlen ihm zudem sein Geld und ließen ihr Opfer dann schwer verletzt zurück.

Ein 20-Jähriger ist Montagnacht in Steinheim bewusstlos geschlagen und ausgeraubt worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann gegen 0.10 Uhr an der Bushaltestelle im Bahnweg gewartet, als er unvermittelt von drei bis vier Männern angegriffen wurde. Selbst als der Mann bereits bewusstlos am Boden lag, traten die Angreifer wohl weiter auf ihn ein. Anschließend nahmen sie rund 100 Euro aus dem Geldbeutel des 20-Jährigen an sich und ergriffen die Flucht.

 

20-Jähriger wird bei Angriff schwer verletzt

Der 20-Jährige blieb mit schweren Verletzungen zurück und wurde schließlich vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Unbekannten wurden als 17 bis 24 Jahre alt mit dunklem Teint und dunklen Haaren beschrieben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf die Angreifer geben können, sich unter Telefon 0800/1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

 