Gewalttat in Schwaikheim: Spurensuche im Todesfall Schwaikheim

Nach dem mutmaßlichen Mord an einer Frau aus Schwaikheim laufen die Ermittlungen der Soko „Garten“ weiter auf Hochtouren. Am Donnerstag war die Polizei erneut am Tatort.

Die Polizei ermittelt nach dem gewaltsamen Tod einer 75-jährigen Frau in Schwaikheim weiter in alle Richtungen. Die Frau aus einer alteingesessenen Familie im Ort war am Dienstagabend von Familienangehörigen tot auf einem etwas außerhalb gelegenen Gartengrundstück gefunden worden. Die dort entdeckten Spuren ließen offenbar wenig Zweifel daran, dass sie gewaltsam zu Tode gekommen ist.

Zur genauen Todesursache hüllt sich die Polizei allerdings bislang in Schweigen. Aus ermittlungstaktischen Gründen wollen die Fahnder der rund 30-köpfigen Sonderkommission „Soko Garten“ vorerst möglichst wenig potenzielles Täterwissen preis geben. Auch dazu, ob es bereits einen Tatverdächtigen gibt, wollen die Ermittler nichts sagen.

Besorgte Angehörige fanden die Tote

Ebenso wenig will sich eine Polizeisprecherin während der laufenden Ermittlungen dazu äußern, wie erfolgreich der Aufruf nach Zeuginnen und Zeugen bislang verlaufen ist. Das Grundstück, auf dem die Frau am Dienstag gegen 19.30 Uhr von besorgten Familienangehörigen tot entdeckt wurde, liegt an einem beliebten Spazierweg, der in Verlängerung der Frauenstraße in Schwaikheim durch Wiesen und Felder und entlang diverser Gartengrundstücke in Richtung Winnenden führt. Aus diesem Grund dürfte dort wohl am Dienstagnachmittag, an dem die Temperaturen recht angenehm waren, einiges an Betrieb geherrscht haben.

Auch unverdächtige Beobachtungen können wichtig sein

Die Polizei bittet Passanten, die an dem Tag zwischen 14 und 19.30 Uhr in diesem Gebiet unterwegs waren und irgendwelche Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Zum Beispiel interessiert die Fahnder sehr, ob jemandem in diesem Bereich bestimmte Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Von Belang sind für die Ermittler auch Wahrnehmungen, die zunächst vielleicht unverdächtig erscheinen. Hinweise nimmt die Soko Garten unter der Telefonnummer 0 71 51/95 03 33 entgegen.

Im Garten, der mutmaßlich der Tatort war, hatten Kriminaltechniker bereits am Dienstag akribisch nach Spuren gesichert. Auch die Umgebung des Grundstücks wurde nach potenziellen Beweismitteln abgesucht. Am Mittwoch streiften knapp 70 Einsatzkräfte durch das Gelände, sie suchten Wiesen und Felder ab. Auch am Donnerstag waren erneut Einsatzkräfte vor Ort.