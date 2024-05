1 Der Angeklagte wurde am Donnerstag beim Amtsgericht Tübingen dem Haftrichter vorgeführt. (Symbolbild) Foto: dpa/Carsten Rehder

Ein 42-Jähriger soll am Donnerstag versucht haben, eine 55 Jahre alte Frau in Reutlingen auszurauben. Dabei soll der Täter sie zu sexuellen Handlungen gezwungen und schwer verletzt haben. Die Kriminalpolizei ermittelt.











Wegen des Verdachts der besonders schweren Vergewaltigung, der besonders schweren räuberischen Erpressung sowie der gefährlichen Körperverletzung ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Kriminalkommissariat Reutlingen gegen einen 42-Jährigen. Der Mann soll nach einer Auseinandersetzung am frühen Donnerstagmorgen, 16.05.2024, in Reutlingen zwei Personen durch Schläge und Tritte zum Teil schwer verletzt und eine Frau zu sexuellen Handlungen gezwungen haben. Der Tatverdächtige befindet sich bereits in Untersuchungshaft.