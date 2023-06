Gewalttat in Mössingen

1 Ortsschild von Mössingen – in der Stadt wurde die Leiche einer 22-Jährigen entdeckt. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Nach dem Tod einer 22-Jährigen in Mössingen, zu dem Indizien für ein Tötungsdelikt vorliegen, nimmt die Polizei einen Tatverdächtigen fest. Zum Motiv machen die Ermittler keine Angaben.









Nach dem mutmaßlich gewaltsamen Tod einer 22-Jährigen in Mössingen (Kreis Tübingen) hat die Polizei einen Verdächtigen vorläufig festgenommen. Das teilten die Ermittler am Dienstag mit. Zum Motiv machten die Beamten zunächst keine Angaben. Unklar blieb auch, in welcher Beziehung der Verdächtige und das Opfer standen.