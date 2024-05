Politiker aus Baden-Württemberg und ganz Deutschland haben bestürzt auf den Messerangriff mit mehreren Verletzten in Mannheim reagiert. Wir haben einige Reaktionen zusammengefasst.

Winfried Kretschmann (Grüne), Ministerpräsident von Baden-Württemberg: „Die brutale Gewalttat in Mannheim hinterlässt uns fassungslos. Alle unsere Gedanken sind bei den Verletzten und Angehörigen, wir hoffen inständig, dass alle wieder genesen. Unser Dank geht an die anwesenden Polizeikräfte, die durch entschlossenes Handeln noch Schlimmeres verhindert haben. Die Polizistinnen und Polizisten in unserem Land stellen sich tagtäglich in den Dienst unserer Gemeinschaft und unserer Demokratie. Wer Polizisten angreift, greift unseren demokratischen Rechtsstaat an.“

Lesen Sie auch

Thomas Strobl (CDU), Innenminister von Baden-Württemberg: „Unsere Gedanken sind bei allen, die durch den Messerangriff verletzt worden sind, meine Gedanken als Innenminister natürlich auch vor allem bei dem verletzten Polizeikollegen.“

Olaf Scholz (SPD), Bundeskanzler: „Die Bilder aus Mannheim sind furchtbar. Mehrere Personen sind von einem Attentäter schwer verletzt worden. Meine Gedanken sind bei den Opfern. Gewalt ist absolut inakzeptabel in unserer Demokratie. Der Täter muss streng bestraft werden.“

Friedrich Merz, CDU-Chef: „Die Bilder aus Mannheim sind entsetzlich. Das ist Terror. Meine Gedanken sind heute bei den Opfern, ihnen wünsche ich eine baldige und vollständige Genesung.“

Nancy Faeser (SPD), Bundesinnenministerin: „Die Bilder dieser brutalen Gewalttat sind erschütternd. Meine Gedanken sind insbesondere auch bei dem durch Messerstiche schwer verletzten Polizeibeamten. Den Polizeikräften, die sofort eingeschritten sind, und den Ärzten und Rettungskräften, die um das Leben der Opfer dieser furchtbaren Tat kämpfen, danke ich sehr herzlich.“

Frank-Walter Steinmeier (SPD), Bundespräsident: „Ich verurteile die Tat in Mannheim aufs Schärfste! In unserer Demokratie darf kein Platz für Gewalt sein - Gewalt zerstört Demokratie. Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut.“

Omid Nouripour, Grünen-Chef: „Die Meinungsfreiheit muss gegen jede Form von Gewalt geschützt werden. Widerspruch gewaltfrei auszuhalten ist elementar für eine Demokratie. Der Täter und eventuelle Hintermänner müssen mit voller Härte des Rechts belangt werden.“

Katrin Göring-Eckardt (Grüne), Bundestagsvizepräsidentin: „Wer versucht, Andersdenkende mit Gewalt zum Schweigen zu bringen, verlässt den Boden der Demokratie und ist ein Fall für den Rechtsstaat.“

Alice Weidel, AfD-Chefin: „Nur dem beherzten Eingreifen mehrerer Polizisten, von denen ebenfalls einer verletzt wurde, ist es zu verdanken, dass nicht weitere Opfer zu beklagen sind.“