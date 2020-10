Gewalttat in Ludwigsburg

1 Der Unbekannte verletzte den 41-Jährigen schwer. (Symbobild) Foto: imago images / vmd-images/Marc Gruber

Die Polizei fahndet nach einem Unbekannten, der am frühen Sonntagmorgen einen 41 Jahre alten Mann in Ludwigsburg verprügelt und dabei schwer verletzt hat.

Ludwigsburg - Ein bislang Unbekannter hat am frühen Sonntagmorgen einen 41 Jahre alten Mann in der Körnerstraße in Ludwigsburg verprügelt und dabei schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten berichten, war der 41-Jährige gegen 3.30 Uhr zu Fuß in der Körnerstraße unterwegs, als er unvermittelt angegriffen wurde. Nachdem er zu Boden gegangen war, ließ der Unbekannte nicht von ihm ab und trat auf ihn ein. Anschließend flüchtete der Angreifer. Der 41-Jährige setzte den Weg bis zu seiner nahegelegenen Wohnung fort und alarmierte von dort aus die Polizei. Weil der Mann schwere Verletzungen im Gesicht erlitten hatte, forderten die Beamten einen Rettungswagen an, der den 41-Jährigen in ein Krankenhaus brachte. Zeitgleich fahndete die Polizei nach dem Täter.

Das Opfer beschreibt den Unbekannten wie folgt: Etwa 25 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß mit Glatze. Warum es zu dem Angriff kam, ist derzeit noch unklar. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07141/18-5353 bei der Polizei zu melden.