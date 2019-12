Gewalttat in Kornwestheim

1 Auch bei seiner Festnahme leistet der Mann erheblichen Widerstand. Foto: dpa/Friso Gentsch

Ein Mann mit psychischen Problemen sucht seine Ex-Freundin in deren Wohnung auf. Deren Haushaltshilfe ist zufällig vor Ort und wird von dem 41-Jährigen brutal angegriffen.

Ludwigsburg - Ein Mann hat am Montag in Kornwestheim im psychischen Ausnahmezustand eine Frau körperlich angegriffen und verletzt. Wie die Polizei mitteilt, suchte der 41-Jährige nach derzeitigem Ermittlungsstand gegen 9.45 Uhr seine ehemalige Partnerin in deren Wohnung auf. Dort hielt sich zur gleichen Zeit eine 48-Jährige Haushaltshilfe auf, welche für die Ex-Freundin des Mannes arbeitete.

Laut Polizei war der Mann augenscheinlich in einer psychischen Ausnahmesituation und verhielt sich den beiden Frauen gegenüber äußerst aggressiv. Als die verängstigte Haushaltshilfe aus der Wohnung fliehen wollte, attackierte der Mann sie unvermittelt und äußerst brutal. Erst zerrte er die 48-Jährige an den Haaren durch das Treppenhaus, trat auf sie ein, kniete auf ihrem Hals und fügte ihr Bissverletzungen am Arm und der Hand zu, sodass sie stark blutete.

Massiver Widerstand gegen Festnahme

Auch während seiner Festnahme durch alarmierte Polizeibeamte leistete der Mann massiven Widerstand. Die 48-jährige Frau wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann wurde am Dienstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft mittels Unterbringungsbefehl des Amtsgerichts Ludwigsburg in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen.