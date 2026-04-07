Gewalttat in Filderstadt: „Alle haben geschrien“ – Zeugen berichten von Metallspieß-Angriff am Bahnhof

Am Ostersonntag hat ein Mann am Bahnhof in Bernhausen einen anderen mit einem Metallspieß schwer verletzt. Was ist vor Ort geschehen und was ist mit dem tatverdächtigen Angreifer?
Der rechte Arm ist dick eingegipst, unter dem linken Auge klebt ein Pflaster. Der Mann, ein sportlicher Typ, ist sichtlich lädiert. Er wartet am Dienstagvormittag in Bernhausen am Bahnhof auf den Bus Richtung Nürtingen – zum Krankenhaus. Wie er zu seinen Verletzungen gekommen ist, dazu will der 41-Jährige nichts sagen. Er winkt höflich, aber bestimmt ab. Wenig später veröffentlichen die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeipräsidium Reutlingen eine gemeinsame Pressemitteilung, aus der hervorgeht, was dem Mann zwei Tage zuvor passiert ist.