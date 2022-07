1 Gegen den Tatverdächtigen wird nun wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Foto: SDMG/ Boehmler

Ein 21-Jähriger hat am Donnerstagabend einen 27-Jährigen mit einem Messer angegriffen. Kriminalpolizei ermittelt zu den Hintergründen der Tat.















Ein 27 Jahre alter Mann soll am Donnerstagabend gegen 20.50 Uhr in der Heinrich-Gyr-Straße in Esslingen von einem 21-Jährigen mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden sein. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht, schwebt aber laut der Polizei nicht in Lebensgefahr. Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Den Angaben der Polizei zufolge war der 21-Jährige zunächst geflohen und wurde mit einem Hubschrauber gesucht. Doch noch in der Nacht seien erste Zeugenhinweise eingegangen, die die Ermittler auf seine Spur führten, sagte eine Sprecherin des zuständigen Polizeipräsidiums in Reutlingen.

Festnahme am Freitagmorgen

Spezialkräfte durchsuchten in der Nacht auf Freitag die Wohnung des 21-Jährigen, die sich in der Nähe des Tatorts befindet. Als der junge Mann am Freitagmorgen gegen 8.30 Uhr zu seiner Wohnung zurückkehrte, wurde er von der Polizei in Empfang genommen. Der Beschuldigte befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft, nachdem er am Freitagnachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Esslingen vorgeführt worden war. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug.

Die Tatwaffe fanden die Polizisten ebenfalls in der Nacht in der Nähe des Tatorts. Weshalb der 21-Jährige den 27-Jährigen angegriffen hatte und ob die beiden Männer sich kannten, ist indes noch unklar. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich zu melden. Die Telefonnummer lautet 0711/39 90-3 30.