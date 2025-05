Gewalttat in Dortmund: 40-jährige Obdachlose getötet: Zwei Verdächtige festgenommen

1 Die Polizei nahm zwei Verdächtige fest. (Symbolbild) Foto: David Inderlied/dpa/David Inderlied

Nahe dem Dortmunder Hauptbahnhof wird eine 40 Jahre alte Obdachlose Opfer eines Gewaltverbrechens. Die Polizei nimmt zwei Verdächtige fest.











Eine 40-jährige Obdachlose ist bei einer Gewalttat in Dortmund nahe dem Hauptbahnhof tödlich verletzt worden. Die Frau starb später in einem Krankenhaus, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in der nordrhein-westfälischen Stadt am Mittwoch mitteilten. Zwei Tatverdächtige aus Dortmund im Alter von 19 und 26 Jahren wurden am Tatort festgenommen. Die Ermittler sprachen von einem Tötungsdelikt.