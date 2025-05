Gewalttat in Berlin: Polizist durch Messerangriff schwer verletzt

Gewalttat in Berlin

1 Ein 28-Jähriger hat in Berlin-Neukölln einem Polizisten in den Hals gestochen und ihn lebensgefährlich verletzt. Foto: Julius-Christian Schreiner/dpa

Ein Polizist kontrolliert einen Mann an. Auf einmal zieht der Angesprochene ein Messer und sticht zu.











Link kopiert



Ein 28-Jähriger hat einem Polizisten im Berliner Stadtteil Neukölln mit einem Messer in den Hals gestochen und ihn dabei lebensgefährlich verletzt. Das teilte die Polizei auf X mit. Der Mann habe zuvor vor einer Wache ein Polizeifahrzeug beschädigt, hieß es in dem Post. Als ein Beamter den 28-jährigen Deutschen dann am späten Freitagabend kontrolliert habe, habe dieser ein Messer gezogen und zugestochen. Der Mann wollte laut Polizei eine Anzeige auf der Wache erstatten.