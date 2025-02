1 Das Opfer ist laut Polizei durch „Gewalteinwirkung gegen den Kopf“ ums Leben gekommen. (Symbolbild) Foto: imago images/onw-images

Ein Mann stellt sich der Polizei, dann führt er die Beamten in Aldingen zu einer Leiche.











Ein Mann hat der Polizei eine Gewalttat an einem 39-Jährigen in Aldingen (Landkreis Tuttlingen) gestanden und die Beamten selbst zur Leiche geführt. Nach Angaben der Polizei offenbarte sich der vier Jahre jüngere Deutsche am Dienstag und räumte ein, seinen Kontrahenten am 15. Februar im Streit getötet zu haben. Er habe die Beamten zu der Leiche in einem Industriegelände in Aldingen geführt.