Gewalttat in Albstadt-Lautlingen mit drei Toten: Auch angeschossene Mutter außer Lebensgefahr

Gewalttat in Albstadt-Lautlingen mit drei Toten

1 Am 14. Juli lösten Schüsse bei einer innerfamiliären Gewalttat einen Großeinsatz der Polizei im Albstädter Stadtteil Lautlingen aus. Foto: AFP/Silas Stein

Mutter und Tochter haben die Gewalttat in Albstadt-Lautlingen mit drei Toten überlebt. Nachdem die Tochter bereits in der vergangenen Woche als Zeugin vernommen werden konnte, ist nun auch ihre Mutter außer Lebensgefahr.











Die Gewalttat mit drei Toten am Sonntag, 14. Juli, in Lautlingen, einem Stadtteil von Albstadt (Zollernalbkreis), hat in der Stadt und bundesweit für Entsetzen gesorgt. Ein 63-jähriger Familienvater soll seine 84-jährige Schwiegermutter und seinen 24-jährigen Sohn mit einer Pistole erschossen sowie seine Ehefrau und seine Tochter schwer verletzt haben. Anschließend tötete er sich im Garten selbst.