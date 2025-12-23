Ein brutales Gewaltverbrechen erschüttert einen beliebten Urlaubsort in Spanien. Zwei Deutsche sind tot, ein dritter schwer verletzt. Die Hintergründe der Tat stellen die Ermittler vor Rätsel.
Elche - Zwei Deutsche sind an der spanischen Mittelmeerküste getötet worden. Das mutmaßliche Gewaltverbrechen habe sich bereits am Montag in einer Häusersiedlung am Strand von El Pinet in Elche unweit von Alicante im Osten des Landes ereignet, berichteten Medien unter Berufung auf die Polizei. Ein weiterer Deutscher sei schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden.